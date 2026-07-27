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AGENDA · Notre-Dame-des-Landes

Marché fermier Notre-Dame-des-Landes

samedi 12 septembre 2026 · Notre-Dame-des-Landes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
LA VACHE QUI RIT
Ville
44130 Notre-Dame-des-Landes
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Notre-Dame-des-Landes

Marché fermier

LA VACHE QUI RIT Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

4ème anniversaire du marché dfermier
Organisé dans le cadre de la Fête des Possibles en Erdre et Gesvres
4ème anniversaire du marché fermier de la Vache Rit, au lieu dit La Vache Rit Les Domaines, par l’association le Marché fermier de la Vache Rit.
Au programme de 16h à 19h, marché de producteurs et d’artisans, jeux en bois, bar, batucada de Héric, maquillage enfants et, à partir de 19h, concert et bal fest noz, bar et restauration.   .

LA VACHE QUI RIT Notre-Dame-des-Landes 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

4th Anniversary of the Farmers’ Market

L’événement Marché fermier Notre-Dame-des-Landes a été mis à jour le 2026-07-27 par Pays Erdre Canal Forêt

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