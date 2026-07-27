Marché fermier Notre-Dame-des-Landes
samedi 12 septembre 2026 · Notre-Dame-des-Landes
Informations pratiques
Notre-Dame-des-Landes
Marché fermier
LA VACHE QUI RIT Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
4ème anniversaire du marché dfermier
Organisé dans le cadre de la Fête des Possibles en Erdre et Gesvres
4ème anniversaire du marché fermier de la Vache Rit, au lieu dit La Vache Rit Les Domaines, par l’association le Marché fermier de la Vache Rit.
Au programme de 16h à 19h, marché de producteurs et d’artisans, jeux en bois, bar, batucada de Héric, maquillage enfants et, à partir de 19h, concert et bal fest noz, bar et restauration. .
LA VACHE QUI RIT Notre-Dame-des-Landes 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
4th Anniversary of the Farmers’ Market
L’événement Marché fermier Notre-Dame-des-Landes a été mis à jour le 2026-07-27 par Pays Erdre Canal Forêt
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