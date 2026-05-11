Cublac

Marché festif

Place du 14 juillet Cublac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Restauration sur place, animation et plancha.

A partir de 18h30, pensez à prendre vos couverts ! .

Place du 14 juillet Cublac 19520 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 22 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché festif

L’événement Marché festif Cublac a été mis à jour le 2026-05-11 par Brive Tourisme