Marché festif Cublac
Marché festif Cublac mardi 21 juillet 2026.
Cublac
Marché festif
Place du 14 juillet Cublac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Restauration sur place, animation et plancha.
A partir de 18h30, pensez à prendre vos couverts ! .
Place du 14 juillet Cublac 19520 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 22 89
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English : Marché festif
L’événement Marché festif Cublac a été mis à jour le 2026-05-11 par Brive Tourisme