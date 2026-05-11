Cublac

Opéra Carmen par la Compagnie Piu di voce

Salle polyvalente Cublac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

L’opéra Carmen de Georges BIZET joué par la Compagnie Più di Voce.

Le vendredi 24 juillet 2026 à 21h00 à la Salle Polyvalente de Cublac.

Mise en scène dans une version captivante et moderne, cette œuvre intemporelle vous plongera au cœur d’une histoire passionnée, portée par des airs inoubliables et une interprétation musicale de haut niveau.

Ce spectacle, accessible à tous, est une occasion unique de (re)découvrir l’un des chefs-d’œuvre les plus célèbres du répertoire lyrique, dans une atmosphère à la fois intense et émouvante.

Tarif

• 20 € (réservation et règlement avant le 3 juillet)

• 25 € à partir du 3 juillet et sur place,

• Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservations en ligne

https://www.billetweb.fr/cublac12

ou par téléphone au 06 45 48 27 67 .

Salle polyvalente Cublac 19520 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 48 27 67

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English : Opéra Carmen par la Compagnie Piu di voce

L’événement Opéra Carmen par la Compagnie Piu di voce Cublac a été mis à jour le 2026-05-11 par Brive Tourisme