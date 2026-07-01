Marché festif de Beynac Place de l’église Beynac

Informations pratiques

Beynac

Marché festif de Beynac

Place de l’église Eglise Beynac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29 23:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Le Comité des fêtes de la commune a le plaisir de renouveler ses marchés festifs durant l’été !

Retrouvez ainsi un marché en juillet et un marché en août.

Venez donc vous ambiancer place de l’église autour de stands d’épicerie fine, de bières locales, de glaces et de crêpes et autres spécialités du terroir avec la présence de food-trucks proposant burgers et hot-dogs !

Animation musicale assurée par Gypsy avec Sylvano et Fabricyo.

Une belle soirée en perspective ! .

Place de l’église Eglise Beynac 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 90 39 04

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English : Marché festif de Beynac

L’événement Marché festif de Beynac Beynac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Vienne