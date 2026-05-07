Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché festif Jugeals-Nazareth

Marché festif Jugeals-Nazareth

Marché festif Jugeals-Nazareth samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 19500 Jugeals-Nazareth

Département : Corrèze

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Jugeals-Nazareth

Marché festif

Salle des fêtes Jugeals-Nazareth Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Achetez vos produits pour les déguster sur place!
Organisé par l’association Les Amis de Jugeals-Nazareth.

A partir de 18h30 à la salle des fêtes.   .

Salle des fêtes Jugeals-Nazareth 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 90 53 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché festif

L’événement Marché festif Jugeals-Nazareth a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme

À voir aussi à Jugeals-Nazareth (Corrèze)