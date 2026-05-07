Marché festif Jugeals-Nazareth
Marché festif Jugeals-Nazareth samedi 13 juin 2026.
Jugeals-Nazareth
Marché festif
Salle des fêtes Jugeals-Nazareth Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
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Organisé par l’association Les Amis de Jugeals-Nazareth.
A partir de 18h30 à la salle des fêtes. .
Salle des fêtes Jugeals-Nazareth 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 90 53
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English : Marché festif
L’événement Marché festif Jugeals-Nazareth a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme
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