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Marché festif Sentheim

jeudi 17 septembre 2026 · Sentheim

Marché festif Sentheim

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
3 Rue des Daims
Ville
68780 Sentheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Sentheim

Marché festif

3 Rue des Daims Sentheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-17 15:30:00
fin : 2026-09-17 21:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Le marché des maraîchers de la Doller se met en mode festif ! Venez profiter d’un moment convivial autour des producteurs locaux, avec une petite restauration sur place et une ambiance musicale pour animer le marché.
Le marché des maraîchers de la Doller se met en mode festif ! Venez profiter d’un moment convivial autour des producteurs locaux, avec une petite restauration sur place et une ambiance musicale pour animer le marché. 0  .

3 Rue des Daims Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 66 19 99 

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English :

The Doller Farmers’ Market is getting into the festive spirit! Come enjoy a friendly gathering with local producers, featuring light refreshments on-site and live music to liven up the market.

L’événement Marché festif Sentheim a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

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