Informations pratiques

Sentheim

Marché festif

3 Rue des Daims Sentheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-17 15:30:00

fin : 2026-09-17 21:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Le marché des maraîchers de la Doller se met en mode festif ! Venez profiter d’un moment convivial autour des producteurs locaux, avec une petite restauration sur place et une ambiance musicale pour animer le marché.

Le marché des maraîchers de la Doller se met en mode festif ! Venez profiter d’un moment convivial autour des producteurs locaux, avec une petite restauration sur place et une ambiance musicale pour animer le marché. 0 .

3 Rue des Daims Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 66 19 99

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English :

The Doller Farmers’ Market is getting into the festive spirit! Come enjoy a friendly gathering with local producers, featuring light refreshments on-site and live music to liven up the market.

L’événement Marché festif Sentheim a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach