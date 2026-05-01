Treffieux

MARCHÉ FESTIF

La Védiais Treffieux Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:30:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Au programme, marché de producteur et animations

16h30 19h Marché de producteurs et artisans locaux

17h30 19h30 Fanfare Sainte Mélaine

19h 20h30 Restauration (cochon au four à bois)

20h30 22h Concert de Miss Mandy

Mais aussi, jeux en bois et maquillage pour les enfants

Animé par l’association Détente et Culture avec le soutien de la Communauté de Communes de Nozay .

La Védiais Treffieux 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 76 33 32 obelias.earl@gmail.com

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English :

Producer’s market and entertainment

L’événement MARCHÉ FESTIF Treffieux a été mis à jour le 2026-05-18 par Pays Erdre Canal Forêt