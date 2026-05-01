MARCHÉ FESTIF Treffieux
MARCHÉ FESTIF Treffieux vendredi 29 mai 2026.
Treffieux
MARCHÉ FESTIF
La Védiais Treffieux Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:30:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Au programme, marché de producteur et animations
16h30 19h Marché de producteurs et artisans locaux
17h30 19h30 Fanfare Sainte Mélaine
19h 20h30 Restauration (cochon au four à bois)
20h30 22h Concert de Miss Mandy
Mais aussi, jeux en bois et maquillage pour les enfants
Animé par l’association Détente et Culture avec le soutien de la Communauté de Communes de Nozay .
La Védiais Treffieux 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 76 33 32 obelias.earl@gmail.com
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English :
Producer’s market and entertainment
L’événement MARCHÉ FESTIF Treffieux a été mis à jour le 2026-05-18 par Pays Erdre Canal Forêt