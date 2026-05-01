Soppe-le-Bas

Marché-Foire St Vincent

Soppe-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :

2026-07-19

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Vallon du Soultzbach vous invite au marché-foire St Vincent. Retrouvez aussi les traditionnelles puces, des commerçants, des artisans et des animations pour enfants. Buvette et petite restauration sur place.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Vallon du Soultzbach vous invite au marché-foire St Vincent. Retrouvez aussi les traditionnelles puces, des commerçants, des artisans et des animations pour enfants. Buvette et petite restauration sur place. 0 .

Soppe-le-Bas 68780 Haut-Rhin Grand Est inscription.amicalespsoppe@gmail.com

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English :

The Amicale des Sapeurs-Pompiers du Vallon du Soultzbach invites you to the St Vincent market-fair. You’ll also find the traditional flea market, merchants, craftsmen and children’s entertainment. Refreshments and snacks on site.

L’événement Marché-Foire St Vincent Soppe-le-Bas a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach