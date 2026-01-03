Bûcher Soppe-le-Bas

Bûcher

Partagez une soirée conviviale autour du traditionnel bûcher, dans une ambiance estivale ouverte à tous, petits et grands. Au programme danse, moments entre amis ou voisins, et de quoi vous rafraîchir ou vous restaurer. Une buvette et une petite restauration seront à votre disposition tartes flambées au choix, planchettes de charcuteries/fromages, sandwichs merguez, saucisses blanches ou viennoises servies en assiette. L’animation musicale sera assurée par Wolf Sound Tech. L’allumage du premier bûcher, réservé aux enfants accompagnés de leurs parents, est prévu vers 21h. Un second bûcher sera embrasé aux alentours de 22h. .

