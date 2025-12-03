Marché guinguette

Rue Principale Soppe-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 18:00:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-06-05

Venez partager des moments de convivialité, découvrir et déguster les produits proposés par les producteurs, artisans et créateurs locaux. Vous trouverez également de quoi vous restaurer et vous désaltérer, le tout dans une ambiance musicale. Buvette et petite restauration sur place.

Venez partager des moments de convivialité, découvrir et déguster les produits proposés par les producteurs, artisans et créateurs locaux. Vous trouverez également de quoi vous restaurer et vous désaltérer, le tout dans une ambiance musicale. Buvette et petite restauration sur place. .

Rue Principale Soppe-le-Bas 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Come and share moments of conviviality, discover and taste the products offered by local producers, craftsmen and creators. You’ll also find plenty to eat and drink, all in a musical atmosphere. Refreshments and snacks on site.

L’événement Marché guinguette Soppe-le-Bas a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach