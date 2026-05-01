Soppe-le-Bas

Cin’étoiles au verger

Soppe-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Chaque année, le Soultzbach en fête choisit avec soin un film original, accessible au grand public, mais qui est parfois passé sous les radars des grands circuits de diffusion. Ces projections permettent de faire découvrir des œuvres sensibles, humaines et inspirantes, dans un cadre convivial et gratuit.

Chaque année, le Soultzbach en fête choisit avec soin un film original, accessible au grand public, mais qui est parfois passé sous les radars des grands circuits de diffusion. Ces projections permettent de faire découvrir des œuvres sensibles, humaines et inspirantes, dans un cadre convivial et gratuit. .

Soppe-le-Bas 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

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English :

Every year, Soultzbach en fête carefully selects an original film that is accessible to the general public, but which has sometimes slipped under the radar of the major distribution circuits. These screenings are an opportunity to discover sensitive, human and inspiring works, in a friendly and free setting.

L’événement Cin’étoiles au verger Soppe-le-Bas a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach