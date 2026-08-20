Marché gastronomique et artisanal, Musée départemental des Arts et Traditions Populaires, Champlitte

Informations pratiques

Marché gastronomique et artisanal Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée départemental des Arts et Traditions Populaires Haute-Saône

Informations 03 84 95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au cœur de la cour d’honneur du château, artisans, producteurs, créateurs et associations mettront à l’honneur les savoir-faire et saveurs du Mexique, tout en faisant découvrir les richesses artisanales et gastronomiques de la Haute-Saône.

Ce marché aux couleurs mexicaines fera également résonner les sonorités latinos et franc-comtoises avec : ¡Viva Mexico! (mariachi), Les Compars de Chanitte (groupe folklorique chanitois) et le duo Ceux d’la Mouff (rock latino festif) produit par Gambeat que vous retrouverez pour la Nuit des morts !).

Musée départemental des Arts et Traditions Populaires 7 Rue de L’Eglise, 70600 Champlitte, France Champlitte 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384957650 https://musees.haute-saone.fr https://twitter.com/MuseesHteSaone Vers 1565, le château médiéval de Champlitte est agrémenté d’une aile Renaissance voulue par François de Vergy (1530-1591), seigneur puis comte de Champlitte (1574).

La guerre de Dix ans (1634-1644) apporte son lot de destructions, notamment en 1638 où le château, l’église et la ville sont incendiés.

Au XVIIIe siècle, la famille Toulongeon acquiert le château. Il est détruit accidentellement par un incendie en 1751. Jean François de Toulongeon (1702-1780) confie à l’architecte comtois Colombot la reconstruction de l’aile sud (1765-1768). Son fils Hyppolite Jean René de Toulongeon (1739-1801) désigne l’architecte Bertrand pour terminer le château de Champlitte (1781-1782).

En 1825, les héritiers Toulongeon cèdent le château à la commune qui y installe la mairie, une école puis un collège. Il est classé monument historique en 1909. A partir de 1957, il est dédié au patrimoine ethnographique de la région de Champlitte et plus généralement de la Haute-Saône. Devenu départemental dès 1963, le musée occupe complètement l’édifice. A 54 km de Dijon par la D960, à 20 km de Gray par la D67 et à 36 km de Langres par la N74 puis la D67. Parking gratuit à proximité (autocars et voitures).

Au cœur de la cour d’honneur du château, artisans, producteurs, créateurs et associations mettront à l’honneur les savoir-faire et saveurs du Mexique, tout en faisant découvrir les richesses et de la…

©Philippe Dupas