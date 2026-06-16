Gelos

Marché

Place de la Liberté Gelos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 08:00:00

fin : 2026-11-24 13:00:00

Date(s) :

2026-11-24

Chaque mardi matin de 8h00 à 13h00, sur la place de la Liberté, des producteurs sont à votre disposition fruits et légumes, fromages, poissons, spécialités du monde et divers autres produits. .

Place de la Liberté Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 06 63 25 mairie@gelos.fr

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English : Marché

L’événement Marché Gelos a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau