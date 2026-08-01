Marché gourmand à Camboulit Camboulit
mercredi 12 août 2026 · Camboulit
Informations pratiques
Camboulit
Marché gourmand à Camboulit
Esplanade derrière la salle fête Camboulit Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Marché gourmand réunissant des producteurs et commerçants locaux
Marché gourmand réunissant des producteurs et commerçants locaux. Les visiteurs composent leur repas directement auprès des exposants et peuvent le déguster sur place dans une ambiance conviviale. Une animation musicale accompagne la soirée avec Thomas à la guitare et au chant ainsi qu'Enzo à la cornemuse.
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Esplanade derrière la salle fête Camboulit 46100 Lot Occitanie +33 5 65 40 05 12 camboulit.mairie@wanadoo.fr
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English :
A gourmet market bringing together local producers and vendors
L’événement Marché gourmand à Camboulit Camboulit a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Figeac