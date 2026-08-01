Informations pratiques

Camboulit

Marché gourmand à Camboulit

Esplanade derrière la salle fête Camboulit Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Marché gourmand réunissant des producteurs et commerçants locaux

Marché gourmand réunissant des producteurs et commerçants locaux. Les visiteurs composent leur repas directement auprès des exposants et peuvent le déguster sur place dans une ambiance conviviale. Une animation musicale accompagne la soirée avec Thomas à la guitare et au chant ainsi qu'Enzo à la cornemuse.

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Esplanade derrière la salle fête Camboulit 46100 Lot Occitanie +33 5 65 40 05 12 camboulit.mairie@wanadoo.fr

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English :

A gourmet market bringing together local producers and vendors

L’événement Marché gourmand à Camboulit Camboulit a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Figeac