Floressas

Marché gourmand à Floressas

Parvis du château Floressas Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Marché gourmand avec les commerçants locaux et dj pour la musique

Marché gourmand avec les commerçants locaux et dj pour la musique. Circuit cour des maraichers.

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Parvis du château Floressas 46700 Lot Occitanie +33 5 65 31 94 43

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English :

A gourmet March with local merchants and DJs providing the music

L’événement Marché gourmand à Floressas Floressas a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CVL Vignoble