Marché gourmand à Floressas Floressas
Marché gourmand à Floressas Floressas mardi 21 juillet 2026.
Floressas
Marché gourmand à Floressas
Parvis du château Floressas Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Marché gourmand avec les commerçants locaux et dj pour la musique
Marché gourmand avec les commerçants locaux et dj pour la musique. Circuit cour des maraichers.
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Parvis du château Floressas 46700 Lot Occitanie +33 5 65 31 94 43
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English :
A gourmet March with local merchants and DJs providing the music
L’événement Marché gourmand à Floressas Floressas a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CVL Vignoble