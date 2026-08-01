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AGENDA · Livernon

Marché Gourmand à Livernon Livernon

mercredi 12 août 2026 · Livernon

Marché Gourmand à Livernon Livernon

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
parc de la salle des fêtes
Ville
46320 Livernon
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Livernon

Marché Gourmand à Livernon

parc de la salle des fêtes Livernon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

L' association Lo Peyro Lebado organise un marché de producteurs réunissant des producteurs locaux proposant des produits du terroir en vente directe

L' association Lo Peyro Lebado organise un marché de producteurs réunissant des producteurs locaux proposant des produits du terroir en vente directe. Une soirée gourmande est organisée avec la possibilité de composer son repas auprès des producteurs dans une ambiance conviviale.

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parc de la salle des fêtes Livernon 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 33 

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English :

The Lo Peyro Lebado association is organizing a farmers’ market featuring local producers offering regional products for direct sale

L’événement Marché Gourmand à Livernon Livernon a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Figeac