Informations pratiques

Livernon

Marché Gourmand à Livernon

parc de la salle des fêtes Livernon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

L' association Lo Peyro Lebado organise un marché de producteurs réunissant des producteurs locaux proposant des produits du terroir en vente directe

L' association Lo Peyro Lebado organise un marché de producteurs réunissant des producteurs locaux proposant des produits du terroir en vente directe. Une soirée gourmande est organisée avec la possibilité de composer son repas auprès des producteurs dans une ambiance conviviale.

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parc de la salle des fêtes Livernon 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 33

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English :

The Lo Peyro Lebado association is organizing a farmers’ market featuring local producers offering regional products for direct sale

L’événement Marché Gourmand à Livernon Livernon a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Figeac