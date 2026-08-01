Informations pratiques

Lugagnac

Marché gourmand à Lugagnac

Place de l’église Lugagnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Venez découvrir les producteurs locaux au cours de ce marché gourmand

Venez découvrir les producteurs locaux au cours de ce marché gourmand. Vous aurez la possibilité de consommer les produits sur place (en apportant vos couverts) ou bien vous pourrez faire votre marché et les consommer ailleurs. L'animation musicale sera assurée par Flow'Her.

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Place de l’église Lugagnac 46260 Lot Occitanie +33 7 49 10 42 09 comitedesfetes.lugagnac@orange.fr

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English :

Come discover local producers at this gourmet market

L’événement Marché gourmand à Lugagnac Lugagnac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT CVL Lalbenque Limogne