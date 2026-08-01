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AGENDA · Lugagnac

Marché gourmand à Lugagnac Lugagnac

mercredi 12 août 2026 · Lugagnac

Marché gourmand à Lugagnac Lugagnac

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
46260 Lugagnac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Lugagnac

Marché gourmand à Lugagnac

Place de l’église Lugagnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Venez découvrir les producteurs locaux au cours de ce marché gourmand

Venez découvrir les producteurs locaux au cours de ce marché gourmand. Vous aurez la possibilité de consommer les produits sur place (en apportant vos couverts) ou bien vous pourrez faire votre marché et les consommer ailleurs. L'animation musicale sera assurée par Flow'Her.

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Place de l’église Lugagnac 46260 Lot Occitanie +33 7 49 10 42 09  comitedesfetes.lugagnac@orange.fr

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English :

Come discover local producers at this gourmet market

L’événement Marché gourmand à Lugagnac Lugagnac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT CVL Lalbenque Limogne