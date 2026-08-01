Marché gourmand à Lugagnac Lugagnac
mercredi 12 août 2026 · Lugagnac
Informations pratiques
Lugagnac
Marché gourmand à Lugagnac
Place de l’église Lugagnac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Venez découvrir les producteurs locaux au cours de ce marché gourmand
Venez découvrir les producteurs locaux au cours de ce marché gourmand. Vous aurez la possibilité de consommer les produits sur place (en apportant vos couverts) ou bien vous pourrez faire votre marché et les consommer ailleurs. L'animation musicale sera assurée par Flow'Her.
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Place de l’église Lugagnac 46260 Lot Occitanie +33 7 49 10 42 09 comitedesfetes.lugagnac@orange.fr
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English :
Come discover local producers at this gourmet market
L’événement Marché gourmand à Lugagnac Lugagnac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT CVL Lalbenque Limogne