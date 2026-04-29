Kerlouan

Marché gourmand à Meneham

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 17:30:00

fin : 2026-08-27 19:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Le marché gourmand est de retour à Meneham cet été ! Les jeudis, du 16 juillet au 27 août, de 17h30 à 19h30.

Un rendez-vous estival hebdomadaire, avec des producteurs locaux et des animations festives pour célébrer les saveurs du Finistère nord.

Venez flâner entre les étals de pain artisanal, viande de qualité, fromages affinés, légumes de saison, fruits gorgés de soleil, miel, cidre, bières et jus locaux. Profitez d’animations musicales conviviales et installez-vous sur place pour partager un apéro entre amis ou en famille dans un cadre unique et pittoresque. .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English : Marché gourmand à Meneham

L’événement Marché gourmand à Meneham Kerlouan a été mis à jour le 2026-04-29 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne