Agos-Vidalos

Marché Gourmand

Salle des fêtes AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Programme

– Marché gourmand Rôtisserie, pizza, boulangerie, pâtisserie, fromages, charcuterie… De quoi régaler vos papilles avec les produits de nos producteurs locaux. Des tables et chaises seront à disposition pour consommer sur place dans une ambiance chaleureuse.

– Artisans & associations Venez découvrir leurs créations originales et faites le plein de jolies trouvailles.

– Musique La banda Los muchachos viendra animer ce bel évènement de 18h à 21h.

– Jeux de société Partagez un bon moment autour de jeux accessibles à tous animé par la Guilde des 7 Vallées, à partir de 18h.

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Salle des fêtes AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Program

– Gourmet market: rotisserie, pizza, bakery, patisserie, cheeses, charcuterie… Enough to tantalize your taste buds with products from our local producers. Tables and chairs will be available for on-site consumption in a warm atmosphere.

– Craftsmen & associations Come and discover their original creations and stock up on great finds.

– Music: The Los muchachos banda will liven up the event from 6pm to 9pm.

– Board games: Share a good time around games accessible to all, hosted by the Guilde des 7 Vallées, from 6pm.

L’événement Marché Gourmand Agos-Vidalos a été mis à jour le 2026-04-29 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65