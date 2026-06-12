Aiguillon

Marché gourmand

Place du 14 juillet Aiguillon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-07-16

LES MARCHÉS GOURMANDS CONTINUENT À AIGUILLON !

Rendez-vous le jeudi 16 juillet sur la place du 14 Juillet pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la gourmandise et de la musique !

À cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir Anthony Francisco, variétés pop, rock, disco et grands standards festifs qui saura vous faire chanter, danser et passer un excellent moment en famille ou entre amis.

Tous les jeudis soirs du 9 juillet au 20 août

De 19h à 23h

Place du 14 Juillet

Venez profiter des saveurs de nos producteurs et restaurateurs locaux tout en partageant une belle soirée d’été en musique !

Nous vous attendons nombreux ! .

Place du 14 juillet Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 60 12 mairie@ville-aiguillon.fr

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Aiguillon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas