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Marché Gourmand Allemans

Marché Gourmand Allemans

Marché Gourmand Allemans vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 24600 Allemans

Département : Dordogne

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Allemans

Marché Gourmand

Le Bourg Allemans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Marché gourmand
De nombreux producteurs locaux sont présents pour cuisiner et pour vendre leurs produits. Le concept de ces marchés de producteurs est d’acheter un plat et de le déguster sur place.

Pensez à vos couverts   .

Le Bourg Allemans 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 97 10 39 

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English : Marché Gourmand

Gourmet market

L’événement Marché Gourmand Allemans a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne

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