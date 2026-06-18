Marché Gourmand Allemans
Marché Gourmand Allemans vendredi 31 juillet 2026.
Allemans
Marché Gourmand
Le Bourg Allemans Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Marché gourmand
De nombreux producteurs locaux sont présents pour cuisiner et pour vendre leurs produits. Le concept de ces marchés de producteurs est d’acheter un plat et de le déguster sur place.
Pensez à vos couverts .
Le Bourg Allemans 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 97 10 39
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English : Marché Gourmand
Gourmet market
L’événement Marché Gourmand Allemans a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne
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