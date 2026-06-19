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Marché Gourmand Allemans

Marché Gourmand Allemans

Marché Gourmand Allemans vendredi 14 août 2026.

Adresse
Le Bourg
Ville
24600 Allemans
Département
Dordogne
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Allemans

Marché Gourmand

Le Bourg Allemans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Marché gourmand
De nombreux producteurs locaux sont présents pour cuisiner et pour vendre leurs produits. Le concept de ces marchés de producteurs est d’acheter un plat et de le déguster sur place.

Pensez à vos couverts   .

Le Bourg Allemans 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 97 10 39 

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English : Marché Gourmand

Gourmet market

L’événement Marché Gourmand Allemans a été mis à jour le 2026-06-19 par Val de Dronne

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