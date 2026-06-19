Allemans

Marché Gourmand

Le Bourg Allemans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Marché gourmand

De nombreux producteurs locaux sont présents pour cuisiner et pour vendre leurs produits. Le concept de ces marchés de producteurs est d’acheter un plat et de le déguster sur place.

Pensez à vos couverts .

Le Bourg Allemans 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 97 10 39

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English : Marché Gourmand

Gourmet market

L’événement Marché Gourmand Allemans a été mis à jour le 2026-06-19 par Val de Dronne