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Marché gourmand Bernac

Marché gourmand Bernac vendredi 26 juin 2026.

Ville : 16700 Bernac

Département : Charente

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bernac

Marché gourmand

Bernac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

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Bernac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 06 69 

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English :

L’événement Marché gourmand Bernac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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