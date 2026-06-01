Marché gourmand Bernac
Marché gourmand Bernac vendredi 26 juin 2026.
Bernac
Marché gourmand
Bernac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
.
Bernac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 06 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché gourmand Bernac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente
À voir aussi à Bernac (Charente)
- Randonnée pédestre Bernac 27 juin 2026