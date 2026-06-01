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Randonnée pédestre Bernac

Randonnée pédestre Bernac samedi 27 juin 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 16700 Bernac

Département : Charente

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 18 18 18

Bernac

Randonnée pédestre

Eglise Bernac Charente

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

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Eglise Bernac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 04 21 26 

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English :

L’événement Randonnée pédestre Bernac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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