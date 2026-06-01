Randonnée pédestre Bernac
Randonnée pédestre Bernac samedi 27 juin 2026.
Bernac
Randonnée pédestre
Eglise Bernac Charente
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
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Eglise Bernac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 04 21 26
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English :
L’événement Randonnée pédestre Bernac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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