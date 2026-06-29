UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché gourmand Couze-et-Saint-Front

Marché gourmand Couze-et-Saint-Front

Marché gourmand Couze-et-Saint-Front lundi 27 juillet 2026.

Adresse
Espace Marcel Boisseau
Ville
24150 Couze-et-Saint-Front
Département
Dordogne
Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Couze-et-Saint-Front

Marché gourmand

Espace Marcel Boisseau Couze-et-Saint-Front Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:00:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Venez profiter de l’été en famille ou entre amis ! Restauration variée sur place et animation musicale.
Pensez à amener vos couverts !   .

Espace Marcel Boisseau Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 36 69 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Couze-et-Saint-Front a été mis à jour le 2026-06-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Couze-et-Saint-Front (Dordogne)