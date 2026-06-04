Couze-et-Saint-Front

Randonnée pédestre et marché nocturne

Parking Espace Marcel Boisseau Couze-et-Saint-Front Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 17:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 6km suivi du premier marché nocturne organisé par le comité des fêtes de Couze.

Geste éco-citoyen pensez à porter votre gobelet.

Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.

Pensez à votre confort de marche chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo.

En cas d’intempéries importantes et en l’absence de message du bureau des Copains d’Abord par le biais de la présidente, il est recommandé de s’informer auprès de la personne responsable de la sortie des conditions de son déroulement.

En situation d’alerte orange l’annulation sera systématique et une information sera transmise par mail. .

Parking Espace Marcel Boisseau Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 49 25

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English : Randonnée pédestre et marché nocturne

L’événement Randonnée pédestre et marché nocturne Couze-et-Saint-Front a été mis à jour le 2026-06-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides