Marché gourmand de Foulayronnes Rue Marcel Pagnol Foulayronnes

Foulayronnes

Marché gourmand de Foulayronnes

Rue Marcel Pagnol Parvis de l’Espace Culturel Le Galion Foulayronnes Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Venez profiter en famille ou entre amis d’une soirée festive et gustative. Ambiance musicale et de nombreux foodtrucks présents. Pensez à amener vos couverts !

Venez profiter en famille ou entre amis d’une soirée festive et gustative. Ambiance musicale et de nombreux foodtrucks présents. Pensez à amener vos couverts ! .

Rue Marcel Pagnol Parvis de l’Espace Culturel Le Galion Foulayronnes 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 61 09 mairie@ville-foulayronnes.fr

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English : Marché gourmand de Foulayronnes

Come enjoy a festive evening of great food with family or friends. There will be live music and plenty of food trucks on site. Don’t forget to bring your own utensils!

L’événement Marché gourmand de Foulayronnes Foulayronnes a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Agen