Gintrac

Marche gourmand de Gintrac

Lieu dit Le Puy Delclaux Gintrac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Une douce soirée d'été au marché gourmand de Gintrac dans le cadre verdoyant du lieu-dit Le Puy Delclaux, situé à deux pas du Gouffre de Padirac

Au programme de cette soirée champêtre sous les étoiles des producteurs locaux pour composer votre menu, des grillades savoureuses et une buvette conviviale

Une douce soirée d'été au marché gourmand de Gintrac dans le cadre verdoyant du lieu-dit Le Puy Delclaux, situé à deux pas du Gouffre de Padirac

Au programme de cette soirée champêtre sous les étoiles des producteurs locaux pour composer votre menu, des grillades savoureuses et une buvette conviviale. L'ambiance musicale sera assurée par l'orchestre Francis Devaux, promesse d'une nuit festive et animée. Venez nombreux pour ce moment de partage !

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Lieu dit Le Puy Delclaux Gintrac 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 58 85

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English :

A lovely evening of%at the Gintrac gourmet market in the lush green setting of Le Puy Delclaux, located just a stone’s throw from the Gouffre de Padirac

On the agenda for this rustic evening under the stars: local producers to help you put together your menu, delicious grilled dishes, and a friendly refreshment stand

L’événement Marche gourmand de Gintrac Gintrac a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Vallée de la Dordogne