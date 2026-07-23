Informations pratiques

Montvalent

Marché Gourmand de Montvalent

Point de vue de Malbernat Montvalent Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Venez dégustez les spécialités locales directement auprès des producteurs lotois, ambiance conviviale assurée ! Sur le magnifique point de vue sur la vallée de Malbernat

Venez dégustez les spécialités locales directement auprès des producteurs lotois, ambiance conviviale assurée ! Sur le magnifique point de vue sur la vallée de Malbernat

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Point de vue de Malbernat Montvalent 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 32 31

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English :

Come taste local specialties straight from the producers of the Lot region—a friendly atmosphere is guaranteed! Enjoy the magnificent view of the Malbernat Valley

L’événement Marché Gourmand de Montvalent Montvalent a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Vallée de la Dordogne