Marché Gourmand de Montvalent Montvalent
mercredi 5 août 2026 · Montvalent
Informations pratiques
Montvalent
Marché Gourmand de Montvalent
Point de vue de Malbernat Montvalent Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Venez dégustez les spécialités locales directement auprès des producteurs lotois, ambiance conviviale assurée ! Sur le magnifique point de vue sur la vallée de Malbernat
Venez dégustez les spécialités locales directement auprès des producteurs lotois, ambiance conviviale assurée ! Sur le magnifique point de vue sur la vallée de Malbernat
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Point de vue de Malbernat Montvalent 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 32 31
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English :
Come taste local specialties straight from the producers of the Lot region—a friendly atmosphere is guaranteed! Enjoy the magnificent view of the Malbernat Valley
L’événement Marché Gourmand de Montvalent Montvalent a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Vallée de la Dordogne