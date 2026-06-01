Marché Gourmand de Pont-du-Casse Halle esplanade du centre culturel Pont-du-Casse samedi 27 juin 2026.

Pont-du-Casse

Marché Gourmand de Pont-du-Casse

Halle esplanade du centre culturel 22 Rue des Trois Mousquetaires Pont-du-Casse Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-07-25 01:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-25 2026-08-22

Marchés Gourmands à Pont-du-Casse

Les samedis 27 juin, 25 juillet et 22 août 2026 dès 19h00 sous la halle du Centre Culturel.

Produits locaux, buvette, jeux pour enfants (structures gonflables) et animation musicale par un DJ.

Les Marchés Gourmands du Comité des Fêtes de Pont du Casse à partir de 19h00 les samedis 27 juin, 25 juillet et 22 aout 2026 sous la halle du Centre Culturel de Pont du Casse.

Produits locaux et variés (Aligot, ribs de porc, chipirons, saveurs créole, cœurs de canard, paëlla, camembert rôti, glaces, fromage, vins …….), buvette, espace de jeux pour enfants (structures gonflables).

Animation musicale par un DJ. .

Halle esplanade du centre culturel 22 Rue des Trois Mousquetaires Pont-du-Casse 47480 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 54 17 87 david.tortul@ville-pontducasse.fr

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English : Marché Gourmand de Pont-du-Casse

Gourmet Markets in Pont-du-Casse

Saturdays, June 27, July 25, and August 22, 2026, starting at 7:00 p.m. in the market hall of the Cultural Center.

Local products, refreshments, children’s games (bouncy castles), and musical entertainment by a DJ.

L’événement Marché Gourmand de Pont-du-Casse Pont-du-Casse a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Destination Agen