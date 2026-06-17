Saint-Martin-le-Redon

Marché gourmand de Saint-Martin-Le-Redon

Place de la mairie Saint-Martin-le-Redon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Organisé par le Comité des Fêtes.

Venez composer votre menu selon vos envies

Organisé par le Comité des Fêtes.

Venez composer votre menu selon vos envies. Apportez vos couverts.

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Place de la mairie Saint-Martin-le-Redon 46700 Lot Occitanie contact@saintmartinenfete.fr

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English :

Organized by the Festival Committee.

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L’événement Marché gourmand de Saint-Martin-Le-Redon Saint-Martin-le-Redon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cahors Vallée du Lot