Marché gourmand et animation musicale Jardin de la maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage

Le Grand-Village-Plage

Marché gourmand et animation musicale

Jardin de la maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-14

Marché gourmand organisé par l’association Défi pour Elles avec animation musicale.

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Jardin de la maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 28 44 07 defipourelles@gmail.com

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English :

Gourmet market organized by the Défi pour Elles association, with musical entertainment.

L’événement Marché gourmand et animation musicale Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes