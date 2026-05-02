Marché gourmand et animation musicale Jardin de la maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage
Marché gourmand et animation musicale Jardin de la maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage vendredi 17 juillet 2026.
Le Grand-Village-Plage
Marché gourmand et animation musicale
Jardin de la maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14
Marché gourmand organisé par l’association Défi pour Elles avec animation musicale.
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Jardin de la maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 28 44 07 defipourelles@gmail.com
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English :
Gourmet market organized by the Défi pour Elles association, with musical entertainment.
L’événement Marché gourmand et animation musicale Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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