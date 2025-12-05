Marché gourmand et artisanal Doudeville
Marché gourmand et artisanal
Place Général de Gaulle Doudeville Seine-Maritime
Début : 2026-03-21 08:30:00
fin : 2026-05-30 12:30:00
2026-03-21 2026-05-30 2026-10-17
Marché trimestriel valorisant les circuits courts et les savoirs-faire locaux. Dégustations, jeux et animations musicales. .
Place Général de Gaulle Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 14 05
