Marché gourmand et artisanal Doudeville

Marché gourmand et artisanal

Place Général de Gaulle Doudeville Seine-Maritime

Début : 2026-03-21 08:30:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

2026-03-21 2026-05-30 2026-10-17

Marché trimestriel valorisant les circuits courts et les savoirs-faire locaux. Dégustations, jeux et animations musicales. .

Place Général de Gaulle Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 14 05

