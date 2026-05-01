Marché gourmand et artisanal Vanzay
Marché gourmand et artisanal Vanzay samedi 30 mai 2026.
Vanzay
Marché gourmand et artisanal
Place de la Mairie Vanzay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Marché gourmand et artisanal à partir de 17h30 sur la place de la mairie de Vanzay.
Restauration sur place, producteurs et marchands locaux (apporter ses couverts et assiettes).
Animé par la Roliacus Banda .
Place de la Mairie Vanzay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine sep.bonvent79@gmail.com
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English : Marché gourmand et artisanal
L’événement Marché gourmand et artisanal Vanzay a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pays Mellois