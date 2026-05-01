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Marché gourmand et artisanal Vanzay

Marché gourmand et artisanal Vanzay

Marché gourmand et artisanal Vanzay samedi 30 mai 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 79120 Vanzay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Vanzay

Marché gourmand et artisanal

Place de la Mairie Vanzay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Marché gourmand et artisanal à partir de 17h30 sur la place de la mairie de Vanzay.
Restauration sur place, producteurs et marchands locaux (apporter ses couverts et assiettes).
Animé par la Roliacus Banda   .

Place de la Mairie Vanzay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   sep.bonvent79@gmail.com

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English : Marché gourmand et artisanal

L’événement Marché gourmand et artisanal Vanzay a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pays Mellois