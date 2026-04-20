Marché Gourmand et bal trad’ Mauzac-et-Grand-Castang
Marché Gourmand et bal trad’ Mauzac-et-Grand-Castang jeudi 2 juillet 2026.
Mauzac-et-Grand-Castang
Marché Gourmand et bal trad’
Place de la Poste Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Venez vous restaurer au marché gourmand dans le village de Mauzac ! Des tables et bancs sont mis à votre disposition, divers producteurs locaux et gourmands, artisans et créateurs locaux, buvette. Pensez à apporter vos couverts!
Bal trad’ dès 20h avec concert live. .
Place de la Poste Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 65 90 57 cdf.mauzacgc@gmail.com
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English : Marché Gourmand et bal trad’
L’événement Marché Gourmand et bal trad’ Mauzac-et-Grand-Castang a été mis à jour le 2026-04-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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