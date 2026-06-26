Mauzens-et-Miremont

Marché gourmand et entrecôte frites

centre bourg Mauzens-et-Miremont Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

19h marché gourmand avec des produits locaux et entrecôte frites (apportez vos assiettes et couverts). 22h45 feux d’artifice. Animation musicale. Gratuit

Marché gourmand avec des artisans locaux , canards, burgers, tartes salées, accras, plats végé, fromage, glaces, sucreries.

Animation musicale d’Olivier Grimard.

Service à partir de 19h (pensez à apporter vos assiettes et couverts)

22h45 feux d’artifice offert par la municipalité .

centre bourg Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 88 47

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English : Marché gourmand et entrecôte frites

7:00 p.m.: Gourmet food walk featuring local products and steak with fries (please bring your own plates and utensils). 10:45 p.m.: Fireworks. Live music. Free

L’événement Marché gourmand et entrecôte frites Mauzens-et-Miremont a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère