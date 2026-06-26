Marché gourmand et entrecôte frites Mauzens-et-Miremont
Marché gourmand et entrecôte frites Mauzens-et-Miremont samedi 18 juillet 2026.
Mauzens-et-Miremont
Marché gourmand et entrecôte frites
centre bourg Mauzens-et-Miremont Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
19h marché gourmand avec des produits locaux et entrecôte frites (apportez vos assiettes et couverts). 22h45 feux d’artifice. Animation musicale. Gratuit
Marché gourmand avec des artisans locaux , canards, burgers, tartes salées, accras, plats végé, fromage, glaces, sucreries.
Animation musicale d’Olivier Grimard.
Service à partir de 19h (pensez à apporter vos assiettes et couverts)
22h45 feux d’artifice offert par la municipalité .
centre bourg Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 88 47
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English : Marché gourmand et entrecôte frites
7:00 p.m.: Gourmet food walk featuring local products and steak with fries (please bring your own plates and utensils). 10:45 p.m.: Fireworks. Live music. Free
L’événement Marché gourmand et entrecôte frites Mauzens-et-Miremont a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère