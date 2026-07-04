Marché gourmand Le Pont Glénic

Informations pratiques

Glénic

Marché gourmand

Le Pont Au pied du viaduc Glénic Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Envie de passer une belle soirée d’été ?

Retrouvez-nous pour un moment convivial, gourmand et festif au cœur d’un cadre exceptionnel !

Producteurs locaux, restauration sur place, buvette, animation musicale avec Les Fredol.

Venez découvrir les saveurs de notre territoire, soutenir nos producteurs et partager un moment en famille ou entre amis. .

Le Pont Au pied du viaduc Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 22 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Glénic a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Grand Guéret