Marché gourmand Le Pont Glénic
vendredi 7 août 2026 · Le Pont · Glénic
Informations pratiques
Glénic
Marché gourmand
Le Pont Au pied du viaduc Glénic Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Envie de passer une belle soirée d’été ?
Retrouvez-nous pour un moment convivial, gourmand et festif au cœur d’un cadre exceptionnel !
Producteurs locaux, restauration sur place, buvette, animation musicale avec Les Fredol.
Venez découvrir les saveurs de notre territoire, soutenir nos producteurs et partager un moment en famille ou entre amis. .
Le Pont Au pied du viaduc Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 22 09
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English : Marché gourmand
L’événement Marché gourmand Glénic a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Grand Guéret
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