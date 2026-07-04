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AGENDA · Glénic

Marché gourmand Le Pont Glénic

vendredi 7 août 2026 · Le Pont · Glénic

Marché gourmand Le Pont Glénic

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le Pont
Adresse
Au pied du viaduc
Ville
23380 Glénic
Département
Creuse
Tarif
0 0 0 Gratuit

Glénic

Marché gourmand

Le Pont Au pied du viaduc Glénic Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07

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Retrouvez-nous pour un moment convivial, gourmand et festif au cœur d’un cadre exceptionnel !
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Le Pont Au pied du viaduc Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 22 09 

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Glénic a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Grand Guéret

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