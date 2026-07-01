Informations pratiques

La Châtelaine

Marché gourmand

Château d’Artois La Châtelaine Jura

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-12

Vente direct de producteurs, à consommer sur place ou à emporter !

Vous pourrez retrouver une vingtaine d’exposants locaux, des habitués comme des nouveaux. Des groupes de musiques seront présents pour mettre l’ambiance.

Organisé par les Gourmands de la Châtelaine. .

Château d’Artois La Châtelaine 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 60 80 95 gourmands.chatelaine@gmail.com

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand La Châtelaine a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA