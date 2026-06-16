Marché gourmand Lou Marcat Antagnac
Marché gourmand Lou Marcat Antagnac vendredi 31 juillet 2026.
Antagnac
Marché gourmand Lou Marcat
Antagnac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Paysans et artisans locaux.
Vente de produits et restauration (amener vos couverts complets). .
Antagnac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 23 antagnac.mairie@orange.fr
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English : Marché gourmand Lou Marcat
L’événement Marché gourmand Lou Marcat Antagnac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coteaux et Landes de Gascogne