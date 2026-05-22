Mouhet

Marché gourmand

Mouhet Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Marché en semi-nocturne dans une ambiance conviviale.

Une quinzaine de producteurs locaux animent la place du village en présentant leurs produits. Possibilité de manger sur place avec les assiettes proposées par chaque producteur dans une ambiance agréable et conviviale. Expo artisanal de 10h à 20h. .

Mouhet 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 55 12

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English :

Semi-night market in a friendly atmosphere.

L’événement Marché gourmand Mouhet a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne