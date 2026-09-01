Informations pratiques

Mouthier-Haute-Pierre

Marché gourmand

Place de l’église Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Marché nocturne de produits régionaux. Retrouvez au fil des stands bière artisanale, primeur, huile de tournesol et colza, kirsch, fruits secs et olives, fromages, miel, confitures à l’ancienne, vin du Jura, jus de pomme, truites, boulangerie-pâtisserie, rôtisserie, crêpes. Artisans, bijoux et savons artisanaux, produits asiatiques, bûchettes de bois et saveurs du Maroc. Petite restauration et buvette sur place. .

Place de l’église Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté ass.coeurenfete@gmail.com

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Mouthier-Haute-Pierre a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON