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AGENDA · Mouthier-Haute-Pierre

Marché gourmand Mouthier-Haute-Pierre

vendredi 11 septembre 2026 · Mouthier-Haute-Pierre

Marché gourmand Mouthier-Haute-Pierre

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
25920 Mouthier-Haute-Pierre
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Mouthier-Haute-Pierre

Marché gourmand

Place de l’église Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Marché nocturne de produits régionaux. Retrouvez au fil des stands bière artisanale, primeur, huile de tournesol et colza, kirsch, fruits secs et olives, fromages, miel, confitures à l’ancienne, vin du Jura, jus de pomme, truites, boulangerie-pâtisserie, rôtisserie, crêpes. Artisans, bijoux et savons artisanaux, produits asiatiques, bûchettes de bois et saveurs du Maroc. Petite restauration et buvette sur place.   .

Place de l’église Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   ass.coeurenfete@gmail.com

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Mouthier-Haute-Pierre a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON