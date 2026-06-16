Marché Gourmand Camping les fées du lac Nages

Nages

Marché Gourmand

Camping les fées du lac 12 route des corniches Nages Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Retrouvez des producteurs et des artisans passionnés lors de notre marché gourmand et festif . Vous pourrez vous restaurer sur place grâce à la Ferme des Félines éleveurs de brebis dans nos montagnes.

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Camping les fées du lac 12 route des corniches Nages 81320 Tarn Occitanie +33 6 79 72 16 30

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English :

Meet passionate producers and artisans at our festive gourmet market. You can enjoy a meal on-site courtesy of La Ferme des Félines, a sheep farm in our mountains.

L’événement Marché Gourmand Nages a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Destination Haut-Languedoc