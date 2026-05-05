Noailles

Marché gourmand

Centre-bourg Noailles Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 17:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-29 2026-08-26 2026-09-30

Les rendez-vous gourmands du marché , avec possibilité des se restaurer sur place.

Dans le bourg.

Tous les derniers mercredi du mois de Juin à Septembre à partir de 17h. .

Centre-bourg Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 80 88

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Noailles a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme