Marché gourmand Noailles
Marché gourmand Noailles mercredi 24 juin 2026.
Noailles
Marché gourmand
Centre-bourg Noailles Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 17:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-29 2026-08-26 2026-09-30
Les rendez-vous gourmands du marché , avec possibilité des se restaurer sur place.
Dans le bourg.
Tous les derniers mercredi du mois de Juin à Septembre à partir de 17h. .
Centre-bourg Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 80 88
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English : Marché gourmand
L’événement Marché gourmand Noailles a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme