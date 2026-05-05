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Marché gourmand Noailles

Marché gourmand Noailles

Marché gourmand Noailles mercredi 24 juin 2026.

Adresse : Centre-bourg

Ville : 19600 Noailles

Département : Corrèze

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Noailles

Marché gourmand

Centre-bourg Noailles Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 17:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-06-24 2026-07-29 2026-08-26 2026-09-30

Les rendez-vous gourmands du marché , avec possibilité des se restaurer sur place.

Dans le bourg.
Tous les derniers mercredi du mois de Juin à Septembre à partir de 17h.   .

Centre-bourg Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 80 88 

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Noailles a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme

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