Noailles

Mousta’chut les visites éclairées découverte d’un château fantôme , le château de la Fage et de la famille des Noailles

120 Rue du Pigeonnier Noailles Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-06 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-24

Promenade autour du fantôme d’un château: le château de la Fage. Bâtit par une grande Famille de l’Histoire de France les Noailles. Petite promenade facile, accessible à tous, de 2km. Prévoir de l’eau et des chaussures adaptées.

Rendez-vous au parking des randonneurs face au domaine de la Fage. .

120 Rue du Pigeonnier Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

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English : Mousta’chut les visites éclairées découverte d’un château fantôme , le château de la Fage et de la famille des Noailles

L’événement Mousta’chut les visites éclairées découverte d’un château fantôme , le château de la Fage et de la famille des Noailles Noailles a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme