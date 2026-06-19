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Vide-greniers Noailles

Vide-greniers Noailles

Vide-greniers Noailles dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
Centre-bourg
Ville
19600 Noailles
Département
Corrèze
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif

Noailles

Vide-greniers

Centre-bourg Noailles Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Vide grenier organisé par l’Association Entract’ Novalienne.

De 8h à 19h dans le centre-bourg. Tarif 9€ pour 3m linéaires.   .

Centre-bourg Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 63 69 94 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Noailles a été mis à jour le 2026-06-19 par Brive Tourisme

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