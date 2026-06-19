Vide-greniers Noailles
Vide-greniers Noailles dimanche 5 juillet 2026.
Noailles
Vide-greniers
Centre-bourg Noailles Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Vide grenier organisé par l’Association Entract’ Novalienne.
De 8h à 19h dans le centre-bourg. Tarif 9€ pour 3m linéaires. .
Centre-bourg Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 63 69 94
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Noailles a été mis à jour le 2026-06-19 par Brive Tourisme