Noailles

Vide-greniers

Centre-bourg Noailles Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vide grenier organisé par l’Association Entract’ Novalienne.

De 8h à 19h dans le centre-bourg. Tarif 9€ pour 3m linéaires. .

Centre-bourg Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 63 69 94

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Noailles a été mis à jour le 2026-06-19 par Brive Tourisme