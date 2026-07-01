Marché gourmand nocturne à Valojoulx Le bourg Valojoulx
vendredi 17 juillet 2026 · Le bourg · Valojoulx
Informations pratiques
Valojoulx
Marché gourmand nocturne à Valojoulx
Le bourg Devant la salle des fêtes Valojoulx Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
19h30 23h. Venez en famille déguster les nombreux plats traditionnels (option végétarien disponible) préparés sur place par nos exposants locaux.
Venez en famille déguster les nombreux plats traditionnels (option végétarien disponible) préparés sur place par nos exposants locaux .
Le bourg Devant la salle des fêtes Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 77 78
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English : Marché gourmand nocturne à Valojoulx
7:30 p.m. 11:00 p.m. Bring the whole family to enjoy a variety of traditional dishes (vegetarian options available) prepared on-site by our local vendors.
L’événement Marché gourmand nocturne à Valojoulx Valojoulx a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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