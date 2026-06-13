Le Bugue

Marché gourmand nocturne au Bugue

PLACE DE LA VÉZÈRE Le Bugue Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Apportez vos couverts et assiettes et choisissez votre repas parmi de nombreux stands et food trucks de cuisine régionale et du monde, en plein air et en musique dans une ambiance de fête !

Dînez en bord de Vézère!

Apportez vos couverts et assiettes et choisissez votre repas parmi de nombreux stands et food trucks de cuisine régionale et du monde, en plein air et en musique dans une ambiance de fête !

Organisé par l’association BUGU’EN FÊTES .

PLACE DE LA VÉZÈRE Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

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English : Marché gourmand nocturne au Bugue

Bring your cutlery and plates and choose your meal among many stands and food trucks of regional and world cuisine, in the open air and with music in a festive atmosphere!

L’événement Marché gourmand nocturne au Bugue Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère