Le Bugue

Monster Spectacular (cascades)

Place du Pré Saint-Louis Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

21h. Les événements du Monster Spectacular sont des spectacles remplis d’adrénaline. Il est de passage au Bugue, profitez-en !

Les événements du Monster Spectacular sont des spectacles remplis d’adrénaline et de moments Wow pour toute la famille . C’ est un événement à couper le souffle qui rassemble tous les amateurs de sensations fortes depuis plus de 30 ans. Il est de passage au Bugue, profitez-en ! .

Place du Pré Saint-Louis Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

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English : Monster Spectacular (cascades)

9 p.m. The Monster Spectacular events are adrenaline-filled shows. It’s coming to Le Bugue—don’t miss it!

L’événement Monster Spectacular (cascades) Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère