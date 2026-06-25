Monster Spectacular (cascades) Le Bugue
Monster Spectacular (cascades) Le Bugue mercredi 15 juillet 2026.
Le Bugue
Monster Spectacular (cascades)
Place du Pré Saint-Louis Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
21h. Les événements du Monster Spectacular sont des spectacles remplis d’adrénaline. Il est de passage au Bugue, profitez-en !
Les événements du Monster Spectacular sont des spectacles remplis d’adrénaline et de moments Wow pour toute la famille . C’ est un événement à couper le souffle qui rassemble tous les amateurs de sensations fortes depuis plus de 30 ans. Il est de passage au Bugue, profitez-en ! .
Place du Pré Saint-Louis Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Monster Spectacular (cascades)
9 p.m. The Monster Spectacular events are adrenaline-filled shows. It’s coming to Le Bugue—don’t miss it!
L’événement Monster Spectacular (cascades) Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Le Bugue (Dordogne)
- Marché gourmand nocturne au Bugue Le Bugue 30 juin 2026
- Fête d’été de la Petite Maison Les 5 sens Salle Eugène Leroy Le Bugue 4 juillet 2026
- Tropicale nocturne Le Bugue 8 juillet 2026
- Les nocturnes au Bournat Le Bugue 8 juillet 2026
- Savoir-faire au rendez-vous atelier de fabrication d’abat-jours uniques Maison Tricard Le Bugue 9 juillet 2026