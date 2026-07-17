Informations pratiques

Neuil

Marché Gourmand Nocturne

Rue de l’Église Neuil Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le temps d’une soirée, la rue de l’Église se métamorphosera pour accueillir un marché haut en saveurs produits du terroir, cuisines du monde, et bien d’autres délices raviront les papilles des gourmands comme des gourmets, dans une ambiance musicale.

Le temps d’une soirée, la rue de l’Église se métamorphosera pour accueillir un marché haut en saveurs produits du terroir, cuisines du monde, et bien d’autres délices raviront les papilles des gourmands comme des gourmets, dans une ambiance musicale.

La soirée s’achèvera en beauté avec un feu d’artifice prévu aux alentours de 23h. .

Rue de l’Église Neuil 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

For one evening, Rue de l’Église will be transformed to host a market bursting with flavors: local products, international cuisines, and many other delicacies will delight the taste buds of food lovers and gourmets alike, all set to live music.

L’événement Marché Gourmand Nocturne Neuil a été mis à jour le 2026-07-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme