Marché gourmand Saint-Lunaire
mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Marché gourmand
Esplanade du mini-golf Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22 21:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Chaque mercredi pendant l’été, Saint-Lunaire vous propose de partir à la rencontre de producteurs sélectionnés avec soin.
Producteurs locaux et animations musicales. Moment convivial avec vue sur la grande plage.
Venez découvrir et déguster les mille et une saveurs issues de la production locale. .
Esplanade du mini-golf Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché gourmand Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)
- Visite guidée Saint-Lunaire, le rêve balnéaire Bureau Information Tourisme Saint-Lunaire 7 juillet 2026
- Histoires les pieds dans l’herbe ! Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire 9 juillet 2026
- Le fil de Saint-Lu Atelier couture et raccommodage Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire 10 juillet 2026
- Concours d’été au boulodrome Pétanque lunairienne Saint-Lunaire 13 juillet 2026
- Visite nocturne Saint-Lunaire et ses légendes Bureau Information Tourisme Saint-Lunaire 16 juillet 2026